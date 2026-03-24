Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Севастополе

Два человека погибли, четверо пострадали в результате взрыва в жилом доме в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале .

Взрыв прогремел в доме № 14 на улице Корчагина. Там произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже. Повреждены внутренние перекрытия и конструкции с первого по третий этажи. Ударной волной также задело соседний дом № 20.

После взрыва в квартирах двух подъездов начался пожар. Возгорание удалось локализовать, спасатели продолжили проливку конструкций.

Жителей обоих домов эвакуировали из опасной зоны. В ближайшей школе организовали пункт временного размещения. Тех, чьи квартиры стали непригодны для проживания, планируют разместить в пансионате.

К ликвидации последствий привлекли 89 человек и 23 единицы техники, в том числе 51 сотрудника МЧС России и 10 автомобилей ведомства. Для координации действий оперативных служб на место прибыл директор департамента общественной безопасности. Штаб по ликвидации последствий губернатор возглавил лично.

Власти призвали жителей ориентироваться только на официальную информацию. Обследование поврежденных зданий и выяснение причин взрыва продолжат специалисты.