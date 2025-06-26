Взрыв в Калининграде. Двое подростков серьезно пострадали

В Калининграде два подростка госпитализированы после взрыва баллона

В одном из районов Калининграда прогремел мощный взрыв. Ранения получили двое несовершеннолетних, видео с места событий опубликовал официальный Telegram-канал местной полиции.

За помощью к правоохранителям обратился знакомый пострадавших. Он рассказал, что его друзья серьезно поранились. К месту происшествия вызвали наряд полиции, прибыли и представители экстренных служб.

Выяснилось, что несовершеннолетние нашли в парке несколько закрытых ящиков. В одном из них оказался кислородный баллон.

Подростки развели костер, от нагрева баллон взорвался. В МЧС при этом полагают, что юноши специально облили ящик с баллоном бензином и подожгли уже его.

В результате взрыва подростки в возрасте 14 и 16 лет получили серьезные ожоги. Обоих госпитализировали. Предварительно, у младшего диагностированы ожоги 70% тела, у старшего — 50%.

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Ход проверки контролирует руководство областного главка российского МВД.

Ранее взрыв прогремел в стоматологии на севере Москвы.