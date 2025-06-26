Взрыв прогремел в стоматологии на севере Москвы

В стоматологии на улице Усиевича в Москве прогремел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Причиной взрыва стал выход гелия в аппарате магнитно-резисторной томографии. На место прибыли пожарные, но их помощь не потребовалась. Пострадавших нет.

Источник 360.ru сообщал, что после взрыва пошел белый дым.

Ранее во время строительных работ на Учинской улице прогремел мощный взрыв и начался пожар. Пострадали два человека. Они получили травмы и ожоги, их состояние оценили как средней тяжести. Также психологическую травму получил ребенок, ставший свидетелем происшествия.

Пожар тушили 21 спасатель и семь единиц техники. Из подъезда пришлось эвакуировать более 20 жителей.