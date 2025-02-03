Пришел в себя один из пострадавших в ЖК «Алые паруса» телохранителей Саркисяна

Жена телохранителя Саркисяна сообщила, что он пришел в сознание

Один из телохранителей президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, пострадавший в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса», пришел в сознание. Об этом агентству Ruptly рассказала супруга раненого Виктория.

Она подтвердила, что мужчина сильно пострадал.

«У него операция на ногу была, и врачи ничего толком не говорят», — отметила женщина.

По ее словам, пострадавший был бывшим военным и работал телохранителем у Саркисяна. Она добавила, что ее муж сейчас находится в реанимации московской больницы.

Взрыв в элитном жилом комплексе раздался утром 3 февраля. В результате ЧП погибли два человека. Один из них — создатель отдельного батальона специального назначения «АрБат» Саркисян. Второго официально пока не опознали. Предположительно, это один из телохранителей.

Взрыв произошел под квартирой известного адвоката Сергея Жорина. Причиной ЧП назвали детонацию самодельного взрывного устройства. Мощность взрывчатки составила один килограмм в тротиловом эквиваленте.