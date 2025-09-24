Мощный взрыв прогремел в столице Норвегии

Сильный взрыв прогремел на улице Пилестредет в норвежском городе Осло. Об этом сообщила газета Dagsavisen.

По данным издания, на месте происшествия правоохранители обнаружили несколько гранат, одна из которых взорвалась. Также стало известно о задержании одного человека в качестве подозреваемого.

Полицейские предположили, что к происшествию могут быть причастны криминальные группировки. В целях безопасности полиция рекомендовала жителям близлежащих зданий по возможности не приближаться к окнам, так как рядом с местом ЧП могут находиться другие взрывные устройства.

В ночь на 23 сентября аэропорты Осло и Копенгагена закрыли на несколько часов из-за угрозы БПЛА. Местные СМИ сообщали, что над воздушными гаванями заметили четыре иностранных беспилотника, потом они исчезли. Полиция проводит расследование.