В Петербурге произошел взрыв газа с последующим пожаром

В Петебрурге в жилом доме произошел пожар после взрыва газа

В Кировском районе Санкт-Петербурга вспыхнула трехкомнатная квартира в многоэтажном доме. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Экстренные службы приняли вызов 26 августа в 19:28. Очевидцы сообщили о пожаре в трехкомнатной квартире в доме по улице Стойкости, 29, корпус 2. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, тушением огня занялись 28 специалистов с семью единицами техники.

Кадры с места происшествия показала пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при использовании газового оборудования и законодательства в сфере ЖКХ.

По данным издания 78.ru, пострадали два человека. Одного из них взрывная волна выбросила из квартиры на улицу с высоты четвертого этажа.

Еще одно ЧП произошло в центре Санкт-Петербурга. Ливневые потоки затопили вестибюль станции метро «Площадь Восстания».