Взрыв произошел в пятиэтажке на севере Москвы

Фото: РИА «Новости»

Взрыв и пожар произошли в жилом доме на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По данным собеседника, взрыв произошел на 2-й Песчаной улице на севере Москвы. После этого из окон квартиры пошел дым. Дверь спасателям никто не открыл.

Позже стало известно, что в однокомнатной квартире произошел пожар на площади пяти квадратных метров, горели вещи и мебель. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Пострадал мужчина, получивший 45% ожогов тела. Его отправили в больницу.

Накануне пенсионерка погибла во время пожара в пятиэтажке на улице Каховка в Москве. Возгорание возникло в одной из квартир на четвертом этаже дома. В квартире находилась 73-летняя женщина. Спасти ее не удалось.

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