Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: при пожаре в квартире на юго-западе Москвы погибла женщина

Пожар произошел в одной из квартир в пятиэтажном доме на улице Каховка в Москве. Погибла женщина, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Информация о возгорании поступила дежурным в 20:47. Сильное задымление наблюдалось на четвертом этаже. Спасателей предупредили, что в квартире может находиться женщина.

Спасти ее не удалось. Оперативные службы продолжают работать на месте ЧП. Причины пожара устанавливаются.

По данным столичной прокуратуры, в результате пожара в квартире жилого дома на улице Каховка погибла 73-летняя женщина. Для установления причины возгорания специалисты назначили пожарно-техническую экспертизу.

Черемушкинская прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

В четверг, 6 июня, пожар начался на ВДНХ в Центре развития ребенка «Детское посольство» в результате удара молнии. Пожарные эвакуировали 19 детей. Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров.