Взрыв произошел в многоэтажном доме в Пермском крае

Пермский губернатор Махонин: газ взорвался в жилом доме в Кизеле

В городе Кизеле в многоэтажном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Telegram-канале .

По его словам, началась эвакуация жителей поврежденных квартир. На место прибыли экстренные службы и глава Кизеловского городского округа Андрей Родыгин. После взрыва создали краевой оперативный штаб.

«Держу ситуацию на личном контроле», — подчеркнул Махонин.

По данным Telegram-канала Shot, газ рванул в четырехэтажном доме на улице Ленина. В результате разнесло несколько квартир на последнем этаже.

На прошлой неделе взрыв газа произошел в квартире многоэтажного дома в поселке Новое Голубево Калининградской области. Один человек пострадал.

Несколько дней назад подросток погиб при взрыве газа в многоэтажке в Новороссийске. Еще трое детей получили травмы, сообщили «Известия».