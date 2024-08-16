Газ взорвался в доме калининградского поселка Новое Голубево

Калининградский МЧС сообщил о пострадавшем при взрыве газа в Новом Голубеве

Взрыв газа прогремел в квартире многоэтажного дома в поселке Новое Голубево Калининградской области. В пресс-службе областного главка МЧС 360.ru заявили, что в результате ЧП пострадал мужчина.

В ведомстве подчеркнули, что к пожару хлопок газа не привел. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи, которая отвезла его в ожоговое отделение.

В распоряжении 360.ru оказалось фото с места происшествия. На нем видно, что взрывом выбило балконную дверь на втором этаже малоэтажного дома.

В начале августа мощный взрыв газа привел к обрушению трех подъездов дома в Нижнем Тагиле. Из-под завалов достали тела 10 погибших. Травмы различной степени тяжести получили 26 жильцов.

Фигурантами уголовного дела стали двое слесарей и мастер-газовщик, которые последними проверяли утечки газа в доме. Задержанным предъявили обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества.