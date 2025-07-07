Взрыв прогремел в жилом доме в центре Курска

В многоквартирном доме в центре Курска прогремел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника, в результате ЧП пострадал минимум один местный житель.

Журналисты URA.RU добавили, что взрыв произошел в многоквартирном доме на улице Марата. На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб города.

Официальных подробностей о ЧП пока не поступало. На опубликованных с места происшествия кадрах видна часть поврежденного дома и разбросанные вокруг здания обломки.

Ранее в пятиэтажном доме в городе Ершов в Саратовской области прогремел взрыв из-за утечки бытового газа. Повреждения зафиксировали в нескольких квартирах.