Взрыв прогремел в жилом доме в центре Курска
В многоквартирном доме в центре Курска прогремел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, в результате ЧП пострадал минимум один местный житель.
Журналисты URA.RU добавили, что взрыв произошел в многоквартирном доме на улице Марата. На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб города.
Официальных подробностей о ЧП пока не поступало. На опубликованных с места происшествия кадрах видна часть поврежденного дома и разбросанные вокруг здания обломки.
Ранее в пятиэтажном доме в городе Ершов в Саратовской области прогремел взрыв из-за утечки бытового газа. Повреждения зафиксировали в нескольких квартирах.
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