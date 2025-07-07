В пятиэтажном доме в Ершове Саратовской области прогремел взрыв — предположительно, из-за утечки бытового газа. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Разрушились и получили повреждения несколько квартир. После взрыва в доме начался пожар. Информации о пострадавших жильцах пока не поступало. На месте работают сотрудники МЧС.
Губернатор области Роман Бусаргин сообщил в Telegram-канале, что пострадали, предположительно, три квартиры. На месте происшествия будет руководить начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.
Ранее газ взорвался в другой пятиэтажке — в Серове Свердловской области. Пострадали четыре человека, у одного из них ожоги 50% тела.
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В пятиэтажном доме в Саратовской области взорвался газ
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