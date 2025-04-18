Взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Москве

Взрыв прогремел на улице Яблочкова в Москве. В одной из квартир вынесло тамбурную дверь, сообщила 360.ru жительница многоэтажного дома.

По словам женщины, когда взорвалась дверь, она гуляла с собакой на улице. Сразу после ЧП начался пожар. Очевидцы потушили возгорание своими силами. Обошлось без пострадавших.

«Я вышла гулять с собакой и ничего подозрительного не видела. Потом раздался взрыв. Выбило дверь и она сразу же загорелась. Я вызвала пожарных, потом приехала полиция. Причину взрыва они не сказали», — отметила она.

Москвичка добавила, что хозяин квартиры, где произошел взрыв, проживает один. Мужчина каких-то подозрений у соседей никогда не вызывал.

Источник 360.ru сообщил, что информация о взрыве на втором этаже жилого дома поступила в экстренные службы в 19.27. В результате происшествия сгорела обшивка двери на площади в два квадратных метра. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в одной из квартир дома в Денисовском переулке в столице взорвался огнетушитель. Пострадал один человек.