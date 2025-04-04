Один человек пострадал при взрыве огнетушителя в московской квартире

Огнетушитель взорвался в одной из квартир дома в Денисовском переулке в Москве. Как сообщил источник 360.ru, есть пострадавший.

Взрыв произошел при перезарядке огнетушителя. Разрушений нет. На месте происшествия работают спецслужбы. Пострадавшего осматривают медики скорой.

Очевидица произошедшего подтвердила 360.ru, что взорвался огнетушитель.

«Стекла все выбило. Вроде как есть пострадавшие, но, вроде, не сильно задело. Это жилой дом, квартира. Спецслужбы очень быстро приехали. Парень сказал, что все вроде нормально, его порезало, но он ходил с нами, разговаривал», — рассказала она.

Ранее в центре Москвы, на Садовой-Триумфальной улице, в жилом доме произошел взрыв. Незадолго до этого в одну из квартир занесли газовый баллон. Обошлось без пострадавших.