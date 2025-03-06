Взрыв прогремел в торгово-развлекательном центре «Свиблово» в Москве

Источник 360.ru сообщил о взрыве в ТРЦ «Свиблово» в Москве

Взрыв прогремел на первом этаже торгово-развлекательного центра «Свиблово» в Москве, в отделении «Газпромбанка» выбило стекла. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По его информации, взорвался банкомат, пожар после этого не начался, дым не идет. Спасатели, полицейские и врачи скорой помощи уже прибыли на место. Сведений о пострадавших пока нет. Из банка еще до прибытия экстренных служб эвакуировались двое сотрудников и четверо посетителей.

«Проходил мимо, произошел хлопок. Думал, газ. Обернулся, сделал фото, мужчина сказал, что банкомат, и я ушел», — рассказал 360.ru очевидец происшествия.

Что стало причиной взрыва, пока не сообщается.

Ранее 24-летний мужчина открыл огонь в торговом центре «Красный кит» в Мытищах, пострадали четыре человека. Охранники ТЦ решили досмотреть его, но ему это не понравилось, и начался конфликт.