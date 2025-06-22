Число пострадавших при пожаре на севере Москвы выросло до четырех
Бригада скорой помощи увезла в НИИ Склифосовского двух пострадавших в пожаре на Учинской улице на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что состояние госпитализированных врачи оценили как средней тяжести. Оба попавших в больницу получили травмы и ожоги. Еще двум пострадавшим помощь оказали на месте.
Кроме того, психологи приступили к работе с ребенком, ставшим свидетелем взрыва и последовавшего за ним пожара.
Спасатели оцепили территорию дома и приступили к разбору завалов. Источник детонации пока неизвестен.
Пресс-служба прокуратуры Москвы показала фотографии из квартиры, ставшей эпицентром взрыва.
На кадрах видно, что взрывная волна выбила окно и повредила часть стены дома.
По данным источника 360.ru, взрыв прогремел во время строительных работ на первом этаже. В результате детонации в двух квартирах выбило двери.
В пресс-службе столичного главка МЧС заявили, что из подъезда с горящей квартирой эвакуировали 20 жильцов, в том числе двух — с верхних этажей. Прибывшие на место 21 спасатель и семь единиц техники оперативно потушили пламя.