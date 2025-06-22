Число пострадавших при пожаре на севере Москвы выросло до четырех

Бригада скорой помощи увезла в НИИ Склифосовского двух пострадавших в пожаре на Учинской улице на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что состояние госпитализированных врачи оценили как средней тяжести. Оба попавших в больницу получили травмы и ожоги. Еще двум пострадавшим помощь оказали на месте.

Кроме того, психологи приступили к работе с ребенком, ставшим свидетелем взрыва и последовавшего за ним пожара.

Спасатели оцепили территорию дома и приступили к разбору завалов. Источник детонации пока неизвестен.

Пресс-служба прокуратуры Москвы показала фотографии из квартиры, ставшей эпицентром взрыва.