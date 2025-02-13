Взрыв прогремел в ресторане во Франции

При взрыве в ресторане в Гренобле пострадали 12 человек

Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском городе Гренобле. В результате пострадали 12 человек, сообщила радиостанция France Bleu.

«В баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв», — уточнили в материале.

Приехавшие на место ЧП пожарные спасли 12 раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. По предварительной версии, мужчина бросил гранату в заведение. Также у него был автомат. После совершения преступления неизвестный скрылся.

При взрыве в здании ресторана разбились все окна. Полиция начала поиски причастных к происшествию.

Ранее мощный взрыв прогремел в городе Ла-Гранд-Мотт около синагоги Бет Яаков. Пострадал сотрудник муниципальной полиции. Выяснилось, что в одном из автомобилей взорвался баллон с газом.