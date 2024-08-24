Взрыв прогремел у синагоги во Франции, есть пострадавшие

BFMTV: на юге Франции у синагоги произошел взрыв после поджога двух автомобилей

Во Франции в городе Ла-Гранд-Мотт около синагоги Бет Яаков прогремел взрыв. До этого неизвестный поджег две припаркованные перед зданием машины, сообщил телеканал BFMTV .

По его данным, пострадал сотрудник муниципальной полиции. Предположительно, в одном из автомобилей взорвался баллон с газом. Пожар перекинулся на две двери синагоги. Пока неизвестно, сколько людей в этот момент находилось внутри.

Информации о пострадавших не поступало. Прибывшие на место саперы и жандармы устанавливают все обстоятельства и причины ЧП.

Ранее произошел взрыв в многоэтажном доме в Новороссийске. В результате погиб 16-летний мальчик, еще трое подростков пострадали.