Взрыв прогремел в пассажирском автобусе в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга произошел взрыв в салоне автобуса. Пострадал один человек, сообщил «Фонтанке» представитель СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Пассажиры услышали хлопок, когда автобус проезжал мимо «Гипер Ленты» на Лиговском проспекте. Водитель остановил транспорт, и люди вышли на улицу. Одной женщине потребовалась медицинская помощь.

Пресс-служба перевозчика не подтвердила информацию из соцсетей о том, что взрыв произошел из-за неполадок в пневмосистеме для открывания и закрывания дверей. Причина произошедшего пока неизвестна.

«Обстоятельства инцидента уточняются. Пострадавшая госпитализирована», — сообщил представитель предприятия.

Еще одна авария с участием автобуса произошла в Карелии. Пытаясь уйти от столкновения с машиной, он врезался в столб. Пострадали девочки 10 и 14 лет.