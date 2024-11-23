В Карелии автобус влетел в столб, пострадали дети
МЧС: в Петрозаводске автобус врезался в столб, пострадали 2 девочки
В Петрозаводске двое детей пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство влетело в столб, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В ДТП пострадали девочки 10 и 14 лет. Их госпитализировали», — уточнили в ведомстве.
Авария, по данным «КарелИнформ», произошла на улице Чапаева, около дома 45. Регулируемый перекресток не поделили легковой автомобиль и автобус.
Водитель легковушки, уточнил сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии», решил перестроиться в полосу, по которой ехал общественный транспорт. Управлявший автобусом пытался уйти от столкновения, вылетел на центр перекрестка и протаранил столб на разделительной полосе.
Для ликвидации последствий аварии на место направили шесть специалистов МЧС и две единицы техники.
Утром 22 ноября на МКАД произошло массовое ДТП, в котором погиб один человек.