Крупный пожар случился на складе с пластиковыми трубами в Раменском | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 10:46 Крупный пожар случился на складе с пластиковыми трубами в Раменском МЧС: склад с пластиковыми трубами загорелся в Раменском РИА «Новости»

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Склад с пластиковыми трубами загорелся в Раменском. Огонь распространился на две тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Известно, что из здания до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 30 человек.

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Пожар возник в поселке Раменской агрохимстанции (РАОС). Дальнейшая информация уточняется.

Ранее, 23 апреля, пожар вспыхнул на складе в Химках, в пристройке с материалами из карбоната. Площадь распространения огня достигла 150 «квадратов». Причины случившегося предстоит установить Химкинской городской прокуратуре. Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу.

Позже, вечером 24 апреля, серьезный пожар на площади 300 квадратных метров произошел на востоке Москвы, на улице Тагильской. По некоторым данным, на месте пожара также располагались складские помещения. Вспыхнуло двухэтажное здание вместе с мусором возле него. Спасатели справились с огнем.