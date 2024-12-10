Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Махачкале

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Махачкале. Об этом сообщило РИА «Новости» .

ЧП зафиксировали в здании на улице Абубакарова.

«В Махачкале, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Абубакарова, 94, в районе центральной мечети», — отметили в пресс-службе мэрии.

В региональном МЧС подтвердили, что из-за взрыва пострадали два жильца. На место прибыли пожарные расчеты. Взрыв прозвучал на третьем этаже дома, добавили в ведомстве.

Ранее взрыв газа произошел в дагестанском селе Чонтаул. В результате рухнула стена двухэтажного дома, пострадали три человека. Их госпитализировали с ожогами различное степени тяжести. Следственный комитет начал проводить проверку для выяснения причин и обстоятельств ЧП.