Взрыв газа частично разрушил дом в дагестанском селе Чонтаул

Стена двухэтажного дома обрушилась в дагестанском селе Чонтаул при взрыве газа. Ожоги различной степени тяжести получили три человека, находившиеся в помещении. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СК, опубликовавшая видео с места происшествия.
В ведомстве заявили, что пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Криминалисты начали доследственную проверку для выяснения причин и обстоятельств происшествия. К частично разрушенному дому выехали следователи Кизилюртовского межрайонного следственного отдела.
В конце ноября житель ингушского поселка Пседах погиб при взрыве газа в жилом доме. Ранения различной степени тяжести получили трое детей и один взрослый. Врачам пострадавших передали прибывшие на место сотрудники МЧС.
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