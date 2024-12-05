Взрыв газа частично разрушил дом в дагестанском селе Чонтаул

СК Дагестана заявил о трех пострадавших при взрыве газа в доме села Чонтаул

Стена двухэтажного дома обрушилась в дагестанском селе Чонтаул при взрыве газа. Ожоги различной степени тяжести получили три человека, находившиеся в помещении. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СК, опубликовавшая видео с места происшествия.

В ведомстве заявили, что пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Криминалисты начали доследственную проверку для выяснения причин и обстоятельств происшествия. К частично разрушенному дому выехали следователи Кизилюртовского межрайонного следственного отдела.

В конце ноября житель ингушского поселка Пседах погиб при взрыве газа в жилом доме. Ранения различной степени тяжести получили трое детей и один взрослый. Врачам пострадавших передали прибывшие на место сотрудники МЧС.