Взрыв прогремел в многоэтажке на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru сообщил о взрыве в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы

Взрывная волна выбила окна в многоэтажке на Маломосковской улице в Алексеевском районе российской столицы. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его словам, из разбитого взрывом окна повалил густой черный дым. Источник уточнил, что взрыв и последующее возгорание произошло в трехкомнатной квартире на 13-м этаже. Прибывшие на место спасатели вскрыли входную дверь и проникли в помещение.

По предварительным данным, пламя охватило коридор и ванную комнату и распространилось на площади в семь квадратных метров.

Источник добавил, что хозяйка квартиры покинула горящее помещение до прибытия спасателей. Сама она не пострадала.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что окна из квартиры многоэтажки выбил тепловой поток, возникший в результате пожара. В ведомстве подтвердили, что пламя ликвидировали на площади в семь квадратных метров. Что стало источником возникновения огня, в пресс-службе уточнять не стали.

В ночь на вторник, 19 октября, крупный пожар охватил здание с офисами и складами в Сигнальном проезде на северо-западе Москвы. По данным столичного главка МЧС, пламя потушили на площади в 400 квадратных метров. К работе привлекли 60 человек и 17 единиц техники.