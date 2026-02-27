Взрыв прогремел в многоэтажке на юге Москвы

На юге Москвы прогремел взрыв в многоэтажке, в квартирах выбило окна

На юге Москвы прозвучал взрыв в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Взрыв прозвучал на улице Кадырова в Южном Бутове. На кадрах с места видно, что в соседних квартирах выбило окна, разворотило один балкон, часть стены в одном из помещений фактически оторвало.

По предварительной информации, пострадал один человек, на месте работают оперативные службы. Что именно стало причиной взрыва, предстоит выяснить специалистам.

