Пожар в жилом доме ликвидировали в поселке Икша под Дмитровом

27 февраля в двухэтажном жилом доме № 7 на улице Рабочей в поселке Икша произошел взрыв, предположительно бытового газа, после которого начался пожар. Из здания эвакуировали 20 человек, трое пострадали, кровля частично обрушилась.

На месте происшествия работала пожарно-спасательная бригада из 23 человек и 7 единиц техники. Сотрудники МЧС залили второй этаж пожарной смесью, чтобы ликвидировать очаги возгорания. Пожар удалось потушить на площади 560 квадратных метров.

В результате инцидента пострадали двое взрослых и ребенок 10 лет. Один из пострадавших госпитализирован с ожогами, остальным оказали медицинскую помощь на месте и отпустили.

Для эвакуированных жителей организовали пункт временного размещения в Икшинской школе, где люди могут получить необходимую помощь и временное жилье. Для выяснения точных причин взрыва в здании будет проведена проверка.