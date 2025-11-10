Взрыв прогремел в квартире многоэтажки в Волгограде

Взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома на улице Маршала Еременко в Волгограде. Пострадал один человек, сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, звуки взрыва раздались в ночное время в многоэтажке. После этого в соседних квартирах выбило стекла.

Сейчас из окна пострадавшей квартиры валит дым. Причиной происшествия мог стать взрыв газа. Очевидцы сообщили, что на месте работает скорая помощь. Медики вынесли из помещения одного пострадавшего. Точной информации о его состоянии нет.

Ранее из-за утечки бытового газа взрыв прогремел в многоквартирном доме в Сочи. После этого начался пожар. Один человек погиб. Трех пострадавших, в том числе ребенка доставили в больницу. Спасатели эвакуировали из здания 70 человек. Волной взрыва разрушило стены и окна трех квартир.