Взрыв прогремел рядом с остановкой в Ставрополе

Взрыв прогремел в Ставрополе на троллейбусной остановке рядом с военной частью. Предварительно известно об одном пострадавшем, сообщил Telegram-канал Baza .

«Пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочными ранениями бедра и голени», — отметили в сообщении.

Сейчас на месте находятся экстренные службы, сотрудники МВД и военная полиция. Они устанавливают, что именно взорвалось. Подъезд перекрыли для автомобильного движения.

Комментаторы в городских пабликах пишут, что заряд сдетонировал в детской коляске, которую привез на остановку неизвестный мужчина.

На прошлой неделе взрыв прогремел на территории завода «Авангард» в Стерлитамаке. Восемь сотрудников получили травмы. Сейчас следствие выясняет, соблюдались ли на заводе правила безопасности и были ли ранее выявлены нарушения.