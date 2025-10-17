Уголовное дело возбудили после взрыва на заводе «Авангард» в Башкирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после происшествия на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления ведомства .

Напомним, на заводе «Авангард» в Стерлитамаке в цехе нитроузла 17 октября прогремел взрыв. Здание сильно повреждено. Несколько сотрудников получили травмы, их точное количество уточняется.

Дело возбудили по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

На месте работают следователи, криминалисты и представители экстренных служб. Они осматривают территорию, опрашивают сотрудников и устанавливают обстоятельства случившегося.

Следствие также намерено проверить, соблюдались ли на заводе правила безопасности и были ли ранее выявлены нарушения.

Ранее глава Республики Радий Хабиров сообщил, что в результате ЧП в Стерлитамаке пострадали восемь человек.