«Пар поднялся до пятого этажа». Прорыв трубы произошел в центре Москвы

Прорыв трубы с горячей водой произошел в центре Москвы

Коммунальная авария произошла в центре Москвы, прорвало трубу с горячей водой. Об этом 360.ru сообщил источник.

Пар из-за разлитого кипятка окутал район дома № 8 по улице Русаковской в Красносельском районе. Прибывшие на место экипажи ДПС перекрыли дорогу.

«Приехали службы, посмотрели. Я сижу на кухне в квартире на пятом этаже, поднимается пар. Специалисты работают, из-под асфальта идет вода», — рассказала о ситуации очевидица Ирина.

Вода начала течь вниз по склону, разлившись на 500 метров.

Ранее в многоквартирном доме на юге Москвы в ходе ремонтных работ рухнула стена, разделявшая санузел и комнату. Из-за произошедшего весь подъезд два часа топило кипятком. От прорыва трубы никто из жильцов не пострадал.