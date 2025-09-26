Взрыв прогремел на железной дороге в Псковской области

На железнодорожных путях в Псковской области произошел взрыв. В результате ЧП никто не пострадал, заявил в мессенджере MAX губернатор региона Михаил Ведерников.

Схода железнодорожного состава не произошло, глава области призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Он отметил, что взрыв прогремел примерно в 5:00 утра рядом со станцией Плюсса. На место ЧП прибыли оперативные службы.

Ранее взрыв полностью разрушил жилой дом в немецком городе Дааден. По данным агентство DPA, в результате пострадали восемь человек, в том числе несовершеннолетний. В здании находились закусочная и квартиры.

Семерых пострадавших отвезли в больницу, а 15-летнего подростка с тяжелыми травмами доставили в специализированную клинику. Причину взрыва издание не раскрыло. На месте работают спасатели и саперы. Эксперты также начали посчитывать ущерб, причиненный зданию и окружающей инфраструктуре.