Взрыв прогремел на востоке Москвы

Дизельный котел взорвался на улице Плеханова в московском районе Перово. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о детонации поступило в экстренные службы в 12:30. После взрыва загорелся металлический контейнер, расположенный рядом с шестиэтажным зданием.

К 13:00 возгорание удалось локализовать на площади 15 квадратных метров.

К тушению привлекли 12 пожарных и четыре единицы техники, сообщила пресс-служба управления МЧС по Москве. Сведений о пострадавших не поступало.

В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что взяли под контроль установление обстоятельств пожара на улице Плеханова. В ведомстве подчеркнули, что окончательные выводы о причинах возникновения огня сделают по итогам пожарно-технической экспертизы.

Ранее стало известно, что взрыв произошел в стоматологии на улице Усиевича в столице. Его причиной стал выход гелия в аппарате магнитно-резисторной томографии.