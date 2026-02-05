Взрыв прогремел на шахте в Ростовской области, пострадали четыре человека

Взрыв прогремел на шахте «Садкинская» в Ростовской области 31 января, пострадали четверо шахтеров, двое из них в реанимации. Об этом сообщил местный сайт Donday со ссылкой на источники.

По его информации, обошлось без обрушений и пожара. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Шахта находится на хуторе Голубинка в Белокалитвинском районе.

Прошлой осенью на свободу вышли бывшие генеральный и технический директора компании, которой принадлежала шахта «Листвяжная» в Кемеровской области. Их осудили за злоупотребление должностными полномочиями, которое привело к взрыву на шахте 25 ноября 2021 года и гибели 51 человека.