Осужденных по делу о взрыве на шахте «Листвяжная» освободили из колонии

Бывший генеральный директор компании «СДС-Уголь», которой принадлежит шахта «Листвяжная», Геннадий Алексеев и ее экс-техдиректор Антон Якутов освободились после отбывания наказания по делу о взрыве. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных структурах.

Центральный районный суд Кемерова приговорил основного владельца «Листвяжной» Михаила Федяева к 3,5 года условно, Алексеева — к пяти годам и трем месяцам колонии, Якутова — к пяти годам. Всех осудили по статье о злоупотреблении полномочиями.

«Алексеев и Якутов освободились», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, при назначении общего режима суд принял во внимание срок содержания осужденных в следственном изоляторе по коэффициенту один день в СИЗО за полтора дня в колонии. Оба обвиняемых находились под стражей с декабря 2021 года.

Ранее стало известно, что владелец шахты Михаил Федяев получал зарплату в размере более четырех миллионов рублей ежемесячно. У директора, помимо оклада, была премия и надбавка.