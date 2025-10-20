Взрыв прогремел на НПЗ в Румынии

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии. Предварительно известно об одном пострадавшем, сообщил телеканал Digi24 .

«При проведении работ в промышленной канализационной системе произошел хлопок с выбросом крышки люка канализационного колодца», — отметили в сообщении.

В результате один из работников получил травмы, его доставили в уездную больницу скорой помощи Прахова в стабильном состоянии. Мужчина находится под наблюдением врачей.

По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия после взрыва нет. На месте ЧП проводятся профилактические мероприятия с целью недопущения повторения ситуации.

Ранее на заводе «Авангард» в Стерлитамаке в цехе нитроузла прогремел взрыв. Сообщалось о восьми пострадавших.