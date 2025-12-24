Взрыв прогремел на юге Москвы, есть пострадавшие

Shot: человек пострадал при взрыве автомобиля на Ясеневой улице в Москве

Взрывы прогремел на юге Москвы. Предположительно, взорвался автомобиль на улице Ясеневая. По данным Telegram-канала Shot , один человек пострадал.

«Около легковушки лежит человек с поврежденными ногами. Взрывотехники проверяют соседние легковушки на предмет минирования», — написали авторы статьи и уточнили, что, по данным очевидцев, было слышно минимум два взрыва.

По сведениям РЕН ТВ, взрыв слышали на соседней Елецкой улице.

«Громкий хлопок прогремел сегодня в 01:30 на улице Елецкая. <…> Пока неизвестно, что именно случилось, но на дороге видны осколки», — рассказал корреспондент телеканала.

На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии и пострадавших пока не поступало.

В понедельник, 22 декабря, на улице Ясеневой убили генерал-лейтенанта Фанила Сарварова: военного подорвали в его Kia на парковке. Пострадавшего успели госпитализировать, но врачи не смогли его спасти.