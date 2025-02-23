Взрыв погремел у пятиэтажки под Саратовом. Пострадала женщина

Взрыв прогремел рядом с пятиэтажным домом в Балакове Саратовской области. Пострадала женщина, сообщил Telegram-канал Shot .

ЧП случилось возле дома на Набережной Леонова. По словам местных жителей, в этот момент из дома выходила пара с ребенком. Мужчина с малышом оказались на улице первыми, они не пострадали. Женщина шла следом, когда у подъезда, предварительно, сдетонировало взрывное устройство.

Пострадавшую госпитализировали с травмами спины и ног. Территорию возле дома оцепили, на место прибыли полицейские. Эвакуация жильцов не проводилась. Официальной информации пока не поступало.

Немногим ранее взрыв прозвучал в Москве на Коломенской улице. После этого загорелся автомобиль и два гаража.