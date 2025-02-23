Автомобиль и две бытовки загорелись рядом с ЖК «Ривер Парк» в Москве

В Москве рядом с ЖК «Ривер Парк» на Коломенской улице загорелись гаражи. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Коломенская, 12, корпус 3, горят гаражи. Много дыма. Горят автомобиль и две бытовки, 30 метров квадратных. В одной из бытовок емкость с дизелем. Происходит утечка», — рассказал источник.

По данным Telegram-канала Mash, местные жители услышали взрыв, он прозвучал примерно в 15:57.

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