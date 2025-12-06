Взрыв пневматического мешка убил рабочего при подъеме судна на Камчатке

СК начал проверку смерти рабочего при взрыве пневматического мешка на Камчатке

Использующийся для подъема старого судна пневматический мешок взорвался на площадке на границе бухт Щитовая и Соленого озера. В результате разрыва гигантского рулона травмы получили двое рабочих, один из которых скончался на месте, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

В ведомстве уточнили, что второй пострадавший получил травму руки. Необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте.

В пресс-службе добавили что пневматический мешок использовали для подъема на берег судна, подлежащего утилизации.

Камчатский следственный отдел ведомства начал проверку для установления всех обстоятельств происшествия. По итогам мероприятий криминалисты примут решение о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

