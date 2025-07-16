В Санкт-Петербурге из-за взрыва надувного матраса выбило окна в квартире

В квартире в одном из жилых домов на улице Нахимова в Санкт-Петербурге полностью выбило окна после взрыва матраса. Об этом сообщила «Фонтанка» в Telegram-канале.

По словам очевидцев, взрыв был настолько мощный, что ощущался как сильный толчок. Ударной волной даже сорвало железную решетку с крепежа.

Обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее стало известно, что в пятиэтажном доме в Ершове в Саратовской области взорвался газ. Повреждения получили несколько квартир, после этого начался пожар. Никто не пострадал. Местная прокуратура начала проверку ЧП.