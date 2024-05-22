Взрыв пивной кеги разворотил лицо российскому школьнику

В Томске выброшенная из магазина разливного пива пластиковая кега взорвалась и улетела в лицо школьника. Ребенок получил переломы верхней челюсти и скулы и попал в больницу. Об этом 360.ru рассказала мать мальчика.

Она пояснила, что сын вместе с приятелем нашел кегу на помойке около дома. Мальчики начали с ней играть и делать все, чтобы емкость взорвалась.

«По очереди кидали на асфаль. Когда бросил мой сын, она взорвалась и ударила его по лицу. Он прямо отлетел. В результате два шва: один — под бровью, другой — под переносицей. Переломы костей в районе верхней челюсти и скулы. Но без смещения, сейчас срастаются», — рассказала собеседница 360.ru.

Мать мальчика подчеркнула, что сын уже идет на поправку и чувствует себя нормально.

Женщина добавила, что владельцы точек по продаже разливного пива обязаны утилизировать кеги, а перед этим спускать из них газ. Но в ее случае этого не сделали,

«Хочется просто предостеречь всех, потому что никто не предполагал, что пластиковая бутылка может быть настолько опасной. Чтобы знали и дети, и родители, и предприниматели, чтобы не бросали просто так кеги, а предварительно спускали газ», — добавила мама пострадавшего мальчика.

Прокуратура Кировского района Томска начала проверку травмирования мальчика во время игры с пластиковой кегой. В пресс-службе ведомства пообещали принять все меры для привлечения к ответственности виновных лиц.