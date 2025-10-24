«Взрыв очень сильный». Очевидцы рассказали, как дрон протаранил многоэтажку в Красногорске

Очевидцы рассказали об очень сильном взрыве после атаки дрона в Красногорске

Взрыв в многоэтажке в Красногорске, куда влетел украинский дрон, был очень сильным. Об этом рассказали очевидцы в беседе с 360.ru.

«По предварительным данным, в 04:10 был слышен звук приближающегося БПЛА, затем сразу же прогремел хлопок», — заявил один из местных жителей.

По его словам, на месте до сих пор работают полицейские и сотрудники экстренной помощи. Осколки раскиданы по всему двору.

Другая очевидица заявила, что звук от взрыва был очень громким и разбудил ее.

«В 04:13 проснулась от взрыва, взрыв был очень сильный. С нашей стороны шел дым», — заявила она.

По словам женщины, после случившегося сразу стали звонить в экстренные службы. На место оперативно приехали медики. Из соседнего подъезда выносили пострадавших.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате происшествия пострадали пять человек, среди них есть ребенок. Троих взрослых госпитализировали в Красногорскую городскую больницу, а несовершеннолетнего — в Центр имени Рошаля.