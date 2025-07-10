Взрыв на подстанции у поселка Волховец попал на видео

В Великом Новгороде на трансформаторной подстанции прогремел взрыв и начался пожар. ЧП произошло в поселке Волховец. Как сообщила 360.ru очевидец Мария, в подстанцию могла попасть молния.

«Пока на балконе стояли, было видно разряды электричества достаточно долгий промежуток времени, после чего, собственно, все и взорвалось», — рассказала она.

Взрывов, по словам девушки, было несколько.

Сейчас в нескольких домах нет света и горячей воды. По словам Марии, ходят слухи, что везут генераторы из Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Новгородской области, открытое горение ликвидировали. Работы на месте продолжаются. В тушении пожара задействованы 50 человек.

Прокуратура Новгородской области начала проверку соблюдения законодательства о содержании объектов электросетевого хозяйства.