Гроза оставила Великий Новгород без света

В Великом Новгороде из-за грозы вспыхнула подстанция. Несколько улиц остались без света, сообщил в Telegram-канале мэр Александр Розбаум.

«В связи с сильной грозой произошло возгорание на подстанции в районе улицы Якова Павлова, в связи с чем отключена подача электроэнергии в части Державинского района, Хутынской, Большой Московской и Московской улиц», — объявил он.

Местные жители показали в соцсетях момент взрыва на подстанции. По их словам, электричество отключилось в Великом Новгороде, деревне Шолохово и близлежащих населенных пунктах. Вслед за светом начались перебои с электроснабжением и интернетом.

Пресс-служба МЧС Новгородской области сообщила, что загорелся трансформатор на площади 30 квадратных метров. Вызов поступил в 21:51, тушение продолжается. По данным пресс-службы новгородского филиала «Россети Северо-Запад», он загорелся из-за технологического сбоя в работе оборудования после удара молнии. Прокуратура Новгородской области начала проверку соблюдения законодательства о содержании объектов электросетевого хозяйства.

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