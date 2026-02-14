Сегодня 21:18 Взрыв газгольдера в Сергиевом Посаде вызвал пожар с пятью пострадавшими «Мособлпожспас» сообщил о 5 пострадавших при взрыве газа в Сергиевом Посаде 0 0 0 Происшествия

В Сергиевом Посаде взорвался газгольдер. Пожар охватил три дома, пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».

Газовое оборудование вышло из строя в частном доме на улице Митькина. Взрыв спровоцировал мощный пожар, огонь охватил три дома. Сотрудники федеральной противопожарной службы и ПСЧ-233 выехали на место. По их оценкам, огонь мог перекинуться дальше.

Фото: 360.ru

Возгорание удалось локализовать в 20:05, потушить открытый огонь — в 20:39. Пострадали, по данным «Мособлпожспаса», пять человек. Взрыв газового баллона в доме прогремел около 19 часов, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Пяти пострадавшим окажут необходимую медпомощь. Выяснение обстоятельств случившегося проконтролирует Сергиево-Посадская городская прокуратура. Ранее крупный пожар произошел в пятиэтажном общежитии в Луховицах. Одну из пострадавших госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.