Пожарные спасли людей из горящего общежития в Луховицах

В четверг, 12 февраля, сотрудники 229-й пожарно-спасательной части и отдельных постов ПСЧ-229 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с представителями федеральной противопожарной службы справились с возгоранием в пятиэтажном общежитии на одной из улиц Луховиц.

Начальник ПСЧ-229 Валерий Осипов сообщил, что в 14:53 в службу экстренных вызовов «Система-112» поступил вызов о пожаре. Специалисты незамедлительно отправились на место происшествия.

Прибыв на место, пожарные сформировали звенья газодымозащитной службы и провели разведку помещений. В ходе разведки они обнаружили и спасли пять человек, эвакуировав их на свежий воздух с помощью специальных масок. Также из здания были выведены еще 12 жильцов, включая троих детей.

Одна из жительниц, 42-летняя женщина, была передана медикам с подозрением на отравление угарным газом и доставлена в Луховицкую центральную районную больницу.

Очаг возгорания находился на пятом этаже в ванной комнате. Пожар был полностью ликвидирован в 16:03 на площади семь квадратных метров.