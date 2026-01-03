Торговые павильоны загорелись в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило оперативному дежурному в 01:53. Пожар возник в нежилом здании, расположенном на улице 1-я Рыбная, где находится рынок «Щедруха».

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение павильонов. Ранг пожара № 2», — уточнили в ведомстве.

Для тушения привлекли 54 специалиста и 17 единиц техники. В их числе — 37 огнеборцев МЧС и 11 единиц ведомственной техники.

Как уточнил телеканал РЕН ТВ, пожар охватил площадь в три тысячи квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее на юге Москве сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры. Пожар охватил 20 квадратных метров, распространившись в комнате и на кухне.