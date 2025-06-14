Бытовой газ взорвался в Архангельске

В многоквартирном доме в Архангельске из-за взрыва газа разгорелся пожар, здание частично обрушилось. Под завалами могут находиться люди, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в доме по улице 100-й Дивизии.

Под рухнувшей кровлей могут находиться два человека. В результате взрыва пострадали двое жильцов. Спасатели локализовали пожар на площади 200 квадратных метра. Для ликвидации возгорания ведомство направило 23 специалиста и шесть единиц техники.

На месте также работают дознаватели, они устанавливают причину пожара. Предположительно, газ взорвался в квартире на втором этаже, сообщил RT.

Ранее пожар произошел в Подмосковье. Возможной причиной ЧП назвали перегрузку электросетей из-за включенных бытовых приборов.