Уголовное дело возбудили после взрыва в жилом доме в Петрозаводске

После взрыва в жилом доме Петрозаводска следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Карелия.

По предварительным данным, 6 января примерно в 22:30 на четвертом этаже дома № 19 по улице Луначарского произошел взрыв газа. Межквартирная стена обрушилась. Пострадали хозяин квартиры и три человека, проживающие в соседних квартирах.

Следователи и криминалисты тщательно осмотрели место происшествия, изъяли предметы и объекты, представляющие интерес для следствия. Сейчас назначены необходимые судебные экспертизы, а также проводятся допросы свидетелей и очевидцев.

Спасатели эвакуировали жильцов дома в Петрозаводске, где взорвался газ. Для людей развернули пункт временного размещения.

Накануне взрыв бытового газа произошел в закрытом кафе в городе Сортавала. Как сообщил НСН, вспыхнул пожар. Один человек получил ожог руки.