Взрыв газа произошел в Крыму. Из-под завалов спасли трех человек

МЧС: в Крыму спасли трех человек после взрыва газа

В Крыму из-под завалов после взрыва газа спасли трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

ЧП случилось в селе Владиславовка из-за разгерметизации газового баллона. В результате обрушились конструкции частного одноэтажного дома.

«Возгорания не было. Пострадавшие переданы врачам», — добавили в пресс-службе.

На место прибыли 40 специалистов и 12 единиц техники. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Утром 22 июля взрыв прогремел в торговых рядах на улице Ворошилова в Апшеронске. В результате четыре человека получили травмы. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Причиной ЧП стал взрыв газа.

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